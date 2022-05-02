Путин сделал Валиевой особый подарок

Президент России Владимир Путин сделал подарок фигуристке Камиле Валиевой во время недавнего приема олимпийцев в Кремле — шкатулку с «платочком».

Глава государства после церемонии награждения призеров Олимпиады поздравил Валиеву с днем рождения, который отмечала спортсменка в ту же дату. Кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин преподнес Валиевой большой букет роз и шкатулку. «С платочком», — уточнил президент, открывая подарок.

«А тебе шампанское мама разрешает пить?» — поинтересовался Путин, перед тем как поднять тост в честь Валиевой. «Это детское! Это «Дюшес»!» — ответила 16-летняя фигуристка.

Валиева в составе сборной России выиграла командный олимпийский турнир фигуристов, после которого оказалась в центре допинг-скандала. «Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», — сказал Путин на встрече с олимпийцами в Кремле.