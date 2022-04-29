Российские пользователи подали в суд на Apple

Российские пользователи подали коллективный иск в суд к компании Apple в связи с прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на устройствах, сообщил старший партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов.

Компания Apple в начале марта заявила о прекращении работы платежного сервиса Apple Pay.

«Наше бюро, представляющее интересы российских пользователей, подало в Пресненский районный суд Москвы групповой иск к компании Apple. Основанием для иска стало нарушение прав потребителей в связи с необоснованным односторонним прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории России», — сказал ТАСС Лукоянов.

По его словам, сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 90 миллионов рублей. Она включает в себя возмещение причиненного гражданам морального вреда (3 миллион рублей в пользу каждого истца), а также штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы компенсации морального вреда.

Кроме того, ответчикам предъявлены требования компенсации материального ущерба и возобновления работы сервиса Apple Pay.