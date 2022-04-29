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ЦСКА сравнял счет в серии с «Металлургом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КХЛ

ЦСКА отыгрался со счета 1:3 в серии с «Металлургом». Шестая игра завершилась победой «Армейцев» — 2:1. Команды ждет седьмая, решающая игра 30 апреля.

ЦСКА активно начал первый период, забросив «Металлургу» две шайбы. Авторами голов стали Влад Каменев и Михаил Григоренко. К концу второго периода «Магнитка» уменьшила разрыв в счете, шайбу забросил Егор Коробкин.

Третий период начался драматично. Сначала «Металлург» заработал удаление и играл пять минут в меньшинстве. Затем игрок ЦСКА ушел на скамейку, обеспечив сопернику две минуты большинства. Острая борьба продолжалась до конца периода, но вратари отразили все броски. В итоге победа досталась ЦСКА.

Решающая игра пройдет 30 апреля, в Магнитогорске. Победитель седьмого матча станет обладателем Кубка Гагарина.

За всю историю розыгрыша Кубка Гагарина самой короткой серией стала борьба ЦСКА и «Авангарда» в сезоне 2018/19, тогда «Армейцы» победили со счетом 4:0 в серии.

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Спорт #Хоккей
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