Милонов предложил использовать «Госуслуги» как платежный сервис

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел, дублирующий функционал заблокированных банковских приложений. Соответствующее обращение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

По мнению Милонова, россияне столкнулись с необоснованным санкционным давлением и появление на «Госуслугах» удобного сервиса по управлению счетами и переводами произведет благоприятное воздействие на население, сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра цифрового развития Максута Шадаева.

Официального ответа от представителей Минцифры не поступило. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что создание подобного раздела затруднено из-за проблем безопасности. Банкам будет сложно сделать так, чтобы размещенная на «Госуслугах» информация не была доступна третьим лицам.

Правительство США ввело блокирующие санкции на ряд российских банков, после чего приложения некоторых из их, например, «Сбера» и «Альфа-банка» перестали быть доступны для скачивания из App Store и Google Pay.