Банк «Тинькофф» предложил услугу РКО

Начинающие предприниматели и те, у кого бизнес уже работает, тщательно выбирают, где открыть расчетно-кассовое обслуживание на более выгодных условиях. Какие преимущества предлагает «Тинькофф Банк»?

Расчетно-кассовое обслуживание — пакет услуг, который банки разработали для физических лиц, ведущих деятельность в качестве ИП, и организаций. Банк «Тинькофф» предлагает ряд преимуществ:

бесплатное открытие счета;

моментальные платежи в другие банки;

обслуживание счета без комиссий;

бесплатный вывод денежных средств;

оперативное решение вопросов;

круглосуточная служба поддержки;

овердрафт при нехватке средств на счете;

бесплатное открытие валютного счета;

предупреждение, если есть риски для бизнеса от конкретных контрагентов;

несколько тарифов обслуживания;

надежная защита операций.

Кроме этого, счет позволяет малому бизнесу получать кредиты на выгодных условиях. Это дает возможность пополнить оборотные средства, начать реализацию нового проекта и так далее, что приводит к значительному увеличению прибыли.

Клиент не потратит много времени, чтобы открыть РКО в «Тинькоффе». Услуга предоставляется онлайн. Нужно просто зайти на сайт банка и оставить номер телефона. Через некоторое время перезвонит специалист, который задаст ряд вопросов, а также ответит на вопросы клиента.

Представитель банка в удобное для клиента время привезет все необходимые документы. После этого можно приступать к операциям по счету.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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