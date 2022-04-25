Банк «Тинькофф» предложил услугу РКО

Начинающие предприниматели и те, у кого бизнес уже работает, тщательно выбирают, где открыть расчетно-кассовое обслуживание на более выгодных условиях. Какие преимущества предлагает «Тинькофф Банк»?
Расчетно-кассовое обслуживание — пакет услуг, который банки разработали для физических лиц, ведущих деятельность в качестве ИП, и организаций. Банк «Тинькофф» предлагает ряд преимуществ:
- бесплатное открытие счета;
- моментальные платежи в другие банки;
- обслуживание счета без комиссий;
- бесплатный вывод денежных средств;
- оперативное решение вопросов;
- круглосуточная служба поддержки;
- овердрафт при нехватке средств на счете;
- бесплатное открытие валютного счета;
- предупреждение, если есть риски для бизнеса от конкретных контрагентов;
- несколько тарифов обслуживания;
- надежная защита операций.
Кроме этого, счет позволяет малому бизнесу получать кредиты на выгодных условиях. Это дает возможность пополнить оборотные средства, начать реализацию нового проекта и так далее, что приводит к значительному увеличению прибыли.
Клиент не потратит много времени, чтобы открыть РКО в «Тинькоффе». Услуга предоставляется онлайн. Нужно просто зайти на сайт банка и оставить номер телефона. Через некоторое время перезвонит специалист, который задаст ряд вопросов, а также ответит на вопросы клиента.
Представитель банка в удобное для клиента время привезет все необходимые документы. После этого можно приступать к операциям по счету.
- Акционерное Общество
«Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1