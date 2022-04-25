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Банк «Тинькофф» предложил услугу РКО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Начинающие предприниматели и те, у кого бизнес уже работает, тщательно выбирают, где открыть расчетно-кассовое обслуживание на более выгодных условиях. Какие преимущества предлагает «Тинькофф Банк»?

Расчетно-кассовое обслуживание — пакет услуг, который банки разработали для физических лиц, ведущих деятельность в качестве ИП, и организаций. Банк «Тинькофф» предлагает ряд преимуществ:

  • бесплатное открытие счета;
  • моментальные платежи в другие банки;
  • обслуживание счета без комиссий;
  • бесплатный вывод денежных средств;
  • оперативное решение вопросов;
  • круглосуточная служба поддержки;
  • овердрафт при нехватке средств на счете;
  • бесплатное открытие валютного счета;
  • предупреждение, если есть риски для бизнеса от конкретных контрагентов;
  • несколько тарифов обслуживания;
  • надежная защита операций.

Кроме этого, счет позволяет малому бизнесу получать кредиты на выгодных условиях. Это дает возможность пополнить оборотные средства, начать реализацию нового проекта и так далее, что приводит к значительному увеличению прибыли.

Клиент не потратит много времени, чтобы открыть РКО в «Тинькоффе». Услуга предоставляется онлайн. Нужно просто зайти на сайт банка и оставить номер телефона. Через некоторое время перезвонит специалист, который задаст ряд вопросов, а также ответит на вопросы клиента.

Представитель банка в удобное для клиента время привезет все необходимые документы. После этого можно приступать к операциям по счету.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1
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Экономика #Деньги #Потребитель
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