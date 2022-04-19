НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Кошелек» вернется в Android

Источник:
Sibnet.ru
258 1
Бесконтактная оплата смартфоном
Фото: Jack Sparrow / Pexels

Google работает над возвращением приложения «Кошелек» (Google Wallet), сочетающего в себе инструмент для бесконтактных платежей и хранилище пропусков, дисконтных карт, билетов и агрегатор скидок.

В большинстве стран используется Google Play, предоставляющий в основном платежный сервис и инструмент для хранения дисконтных карт, а в некоторых регионах работает GPay, предоставляющий дополнительно информацию о скидках и возможность платежей между пользователями. Google Wallet будет объединять их функции, сообщает 9to5google.

Новый кошелек сможет работать с любой системой платежей, хранить банковские и дисконтные карты, авиабилеты, паспорт вакцинации и иные важные для пользователя документы. Добавится возможность легко переносить данные на другие устройства — достаточно будет авторизоваться в приложении.

Разработка обновленного «Кошелька» находится на ранней стадии, до появления первых бета-версий, возможно, пройдет несколько месяцев. Пока неясно как приложение интегрируется в систему и каким образом к нему можно будет получить доступ.

Детектор Bluetooth-трекеров разработают для Android

Еще по теме
Приложение «Контакты» от Google получило новые функции
Голосовой помощник от «Сбербанка» появился в «2ГИС»
Google выпустил приложение для «переезда» с iOS на Android
Обновление Windows нарушило работу популярных браузеров
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
13.04.22, 22:23
4405
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
3397
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
4829
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6430
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
5692
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
3986
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
4654
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
9737
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8444
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
12004
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Обновление Windows сломало браузеры
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец