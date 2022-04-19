«Кошелек» вернется в Android

Google работает над возвращением приложения «Кошелек» (Google Wallet), сочетающего в себе инструмент для бесконтактных платежей и хранилище пропусков, дисконтных карт, билетов и агрегатор скидок.

В большинстве стран используется Google Play, предоставляющий в основном платежный сервис и инструмент для хранения дисконтных карт, а в некоторых регионах работает GPay, предоставляющий дополнительно информацию о скидках и возможность платежей между пользователями. Google Wallet будет объединять их функции, сообщает 9to5google.

Новый кошелек сможет работать с любой системой платежей, хранить банковские и дисконтные карты, авиабилеты, паспорт вакцинации и иные важные для пользователя документы. Добавится возможность легко переносить данные на другие устройства — достаточно будет авторизоваться в приложении.

Разработка обновленного «Кошелька» находится на ранней стадии, до появления первых бета-версий, возможно, пройдет несколько месяцев. Пока неясно как приложение интегрируется в систему и каким образом к нему можно будет получить доступ.

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