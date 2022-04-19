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Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: tpower1978 / Attribution License

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных детей.

Осенью прошлого года спортсмен заявил, что его супруга Джорджина Родригес беременна двойней. В декабре пара опубликовала видео с гендер-пати, на котором их другие дети лопают два шарика, из них сыплются голубые и розовые конфетти — это значит, что в семье родятся мальчик и девочка.

«С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем», — написал Роналду в соцсетях.

Он поблагодарил врачей и медсестер, которые принимали роды, за квалифицированную работу и поддержку. «Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», — добавил футболист.

Отношения Роналду и Родригес начались в 2016 году, в 2017 году у пары родилась первая дочь — Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в том же 2017 году.

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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

jeryakob

9% на продукты? понаделал делов. издевается еще

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.