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Google упростит поиск безопасных расширений для Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Google введет для расширений в магазине Chrome две отметки: «Рекомендуемые» и «Проверенные». Их будут получать приложения, прошедшие проверку безопасности и соответствующие современным требованиям дизайна и конфиденциальности.

Значок «Рекомендуемые» расширения смогут получить после ручной мацерации, сообщает Neowin. Их проверят не только на безопасность, но и на удобство использования и соответствие современным стандартам качества. Разработчики смогут подать заявку на присвоение метки после 20 апреля.

Значок «Проверенные» будет присвоен разработчикам популярных расширений, не имеющим нарушений. Их продукты смогут попадать в рекомендации магазина Chrome автоматически и с наивысшим приоритетом.

Расширение браузера — это небольшая программная надстройка, предоставляющая пользователю дополнительный функционал взаимодействия с веб-страницей. Это могут быть, например, переводчики, VPN и прокси сервисы, проигрыватели мультимедиа и менеджеры закачек.

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sib_man9

австрийская сторона попросила без свидетелей что-бы потом рассказать какой жесткий и бескомпромиссный...

PARTIZAN88

Да славик, их ооооочень много и даже есть прогнозы, что год закончится с профицитом бюджета (с излишками...

slavaynin

это не санкции,это какой то позор.

ager

с преступниками переговоры не ведут