Google упростит поиск безопасных расширений для Chrome

Google введет для расширений в магазине Chrome две отметки: «Рекомендуемые» и «Проверенные». Их будут получать приложения, прошедшие проверку безопасности и соответствующие современным требованиям дизайна и конфиденциальности.

Значок «Рекомендуемые» расширения смогут получить после ручной мацерации, сообщает Neowin. Их проверят не только на безопасность, но и на удобство использования и соответствие современным стандартам качества. Разработчики смогут подать заявку на присвоение метки после 20 апреля.

Значок «Проверенные» будет присвоен разработчикам популярных расширений, не имеющим нарушений. Их продукты смогут попадать в рекомендации магазина Chrome автоматически и с наивысшим приоритетом.

Расширение браузера — это небольшая программная надстройка, предоставляющая пользователю дополнительный функционал взаимодействия с веб-страницей. Это могут быть, например, переводчики, VPN и прокси сервисы, проигрыватели мультимедиа и менеджеры закачек.