Потепление до +18 градусов ожидается в Новосибирске

Ясная и безветренная погода установится в Новосибирске, в конце недели воздух днем будет прогреваться до 18 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«С Казахстана будет поступать тепло в юго-западных потоках ветра. Единственное будет некомфортно пыль в Новосибирске, коммунальщикам надо будет мыть», — сказала Виноградова.

Она отметила, что неделя будет ясная и сухая. По ночам будет минусовая температура от 6 градусов мороза до ноля градусов к концу недели.

Днем будет гораздо теплее — во вторник 9-11 градусов тепла, в среду — 12-14 градусов, в четверг 14-16 градусов тепла. В пятницу же воздух будет прогреваться до 18 градусов.