Роскомнадзор ввел ограничения для Google

Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении компании Google «за многочисленные нарушения российского законодательства», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, будет запущено информирование поисковыми системами пользователей о том, что данная компания нарушает российское законодательство. Кроме этого, введен запрет на распространение рекламы Google и ее информационных ресурсов.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

Ограничительные меры в отношении американской компании будут действовать до полного устранения Google нарушений российского законодательства.