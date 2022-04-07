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Роскомнадзор ввел ограничения для Google

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении компании Google «за многочисленные нарушения российского законодательства», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, будет запущено информирование поисковыми системами пользователей о том, что данная компания нарушает российское законодательство. Кроме этого, введен запрет на распространение рекламы Google и ее информационных ресурсов.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

Ограничительные меры в отношении американской компании будут действовать до полного устранения Google нарушений российского законодательства.

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