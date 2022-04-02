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Xiaomi представила мощный моющий робот‑пылесос

Источник:
Sibnet.ru
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Моющий робот-пылесос MIJIA All Round Sweeping and Mopping Robot
Фото: © Xioami

Xiaomi представила MIJIA All Round Sweeping and Mopping Robot — умный робот-пылесос с функцией влажной уборки, способный навести порядок в помещении без участия человека. Стоимость новинки в Китае 627 долларов.

При уборке пылесос использует одноразовые тряпки и мешки для сбора мусора, смена аксессуаров происходит автоматически при нахождении в док-станции. Ее очистку и укладку новых материалов нужно проводить один раз в месяц, сообщается на сайте Xiaomi

MIJIA All Round Sweeping and Mopping Robot оснащен датчиками приближения к препятствиям, что позволяет ему их аккуратно объезжать и не врезаться. При работе пылесос создает 3D-карту помещения и оптимизирует затраты воды и энергии для более быстрой и качественной уборки. 

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Аккумулятор емкостью 5200 мАч позволяет пылесосу проработать до трех часов. Объем пылесборника 2,5 литра, а резервуара для воды — 250 миллилитров. Мощность всасывания 4000 аэроватт позволяет роботу проводить уборку на твердом и мягком напольном покрытии.

Док-станция содержит в себе сменные тряпки, мешки для мусора и воду, в ней же находится отсек для хранения собранных отходов. Обслуживать ее нужно не реже одного раза в месяц — чистить и докладывать новые расходные материалы.

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