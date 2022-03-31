Запуск мобильных «суперсетей» упростили в России

Минцифры России упростило процедуру запуска «суперсетей», ранее процедура занимала до полугода и требовала оплаты, сообщается на сайте ведомства.



Под мобильными «суперсетями» подразумевается совместное использование объектов связи в труднодоступных и малонаселенных районах для оказания услуг абонентам всех операторов.

Операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим операторам мобильной связи к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания.

Теперь процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании упрощается — больше она не требует экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств при неизменности условий излучения.