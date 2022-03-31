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Запуск мобильных «суперсетей» упростили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Минцифры России упростило процедуру запуска «суперсетей», ранее процедура занимала до полугода и требовала оплаты, сообщается на сайте ведомства.

Под мобильными «суперсетями» подразумевается совместное использование объектов связи в труднодоступных и малонаселенных районах для оказания услуг абонентам всех операторов.

Операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим операторам мобильной связи к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания.

Теперь процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании упрощается — больше она не требует экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств при неизменности условий излучения.

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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....