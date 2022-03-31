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FIFA отказалась исключать Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Конгресс Международной федерации футбола не стал выносить на обсуждение вопрос об исключении или приостановке участия России в FIFA.

При этом организация применила санкции к футбольным федерациям трех других стран. Конгресс продлил отстранение пакистанской федерации, а также проголосовал за приостановку членства футбольных федераций Кении и Зимбабве.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что FIFA не включила в повестку заседания конгресса вопрос исключения или приостановки членства Российского футбольного союза.

Месяц назад FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили на неопределенный срок российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС опротестовал эти решения в Спортивном арбитражном суде.

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