FIFA отказалась исключать Россию

Конгресс Международной федерации футбола не стал выносить на обсуждение вопрос об исключении или приостановке участия России в FIFA.

При этом организация применила санкции к футбольным федерациям трех других стран. Конгресс продлил отстранение пакистанской федерации, а также проголосовал за приостановку членства футбольных федераций Кении и Зимбабве.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что FIFA не включила в повестку заседания конгресса вопрос исключения или приостановки членства Российского футбольного союза.

Месяц назад FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили на неопределенный срок российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС опротестовал эти решения в Спортивном арбитражном суде.