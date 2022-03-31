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Стало известно о состоянии защитника «Металлурга» после удара шайбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр трансляции телеканала «Матч ТВ»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сообщил, что Алексей Маклюков находится в больнице после удара шайбой в голову в игре с «Авангардом».

«Прилетело в ухо, он в больнице, жизни ничего не угрожает. Действительно, из уха кровь. Сейчас КТ, МРТ, делают все обследования. Здоровья, дай бог. И спасибо ему за самоотверженность», — приведены на сайте ХК «Металлург» слова Воробьева.

Шайба попала в лицо защитника «Металлурга» Алексея Маклюкова в третьем периоде матча с омским «Авангардом». Нападающий «Ястребов» Арсений Грицюк атаковал ворота, отрабатывая защиту, Маклюков неосторожно подставился под удар, и шайба попала ему в голову. Со льда хоккеиста унесли на носилках.

Матч между «Авангардом» и «Металлургом» в серии полуфинала плей-офф был решающим, «Магнитка» победила со счетом 4:0 и вышла в финал Восточной конференции. Также игра побила рекорд КХЛ по числу заброшенных шайб в серии. В общей сложности за семь игр была забита 51 шайба. Предыдущий рекорд принадлежит серии «Трактора» с «Барысом» (47 шайб).

Финалы Восточной и Западной конференций стартуют 1 апреля. На Востоке сыграют «Металлург» и «Трактор», на Западе — ЦСКА и СКА.

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