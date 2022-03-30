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Сменить браузер по умолчанию в Windows 11 стало проще

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 логотип
Фото: © Алекс Арцибашев / Unsplash License

Разработчики Microsoft прислушались к критике пользователей и добавили в Windows 11 возможность выбора браузера по умолчанию в специальном меню «Приложения по умолчанию».

Ранее для замены дефолтного браузера требовалось корректировать ассоциации файлов и обработчики протоколов HTTP, HTTPS, . HTML и .HTM, с чем могли справиться не все пользователи, пишет сайт о компьютерных технологиях The Verge

Таким способом Microsoft пыталась оградиться от конкурентов из Google, Mozilla и Brave, но вызвала негодование пользователей, не желающих работать с фирменным браузером Edge.

Функция стала доступна с обновлением KB5011563, вышедшим 28 марта 2022, оно будет распространено в течение двух недель. Для смены браузера по умолчанию в Windows 11 нужно перейти в меню «Приложения по умолчанию», выбрать вверху предпочитаемый браузер и принять изменения.

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