«Россграм» представил пилотную версию приложения

Разработчики новой российской соцсети «Россграм» представили пилотную версию приложения в своем телеграм-канале.

Приложение позволяет делиться фотографиями и видео, в том числе из сторонних источников. Например, соцсеть поддерживает YouTube, Dailymotion и Vimeo. Также можно загрузить в ленту свои собственные видео. К публикациям можно добавлять подписи и хештеги.

При загрузке контента появляется графа «Установить цену». Возможно, такая функция позволит владельцам фото и видео монетизировать его. При этом пока неясно, получит ли соцсеть возможности редактировать контент.

Полноценный запуск «Россграма» ожидается в апреле. Сначала соцсеть будет доступна только для блогеров с аудиторией в 100 тысяч человек, а также спонсоров, инвесторов и представителей СМИ.

Эксперты указывают, что проект вызывает серьезные сомнения — так, лендинг соцсети, на странице которого собираются контакты целевой аудитории, запущен на бесплатном конструкторе, а домен зарегистрирован за несколько дней до анонса.