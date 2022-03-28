Google остановил подключение карт «Мир» к Google Pay

Google приостановил работу над интеграцией платежной системы «Мир» в сервис Google Pay. Возможность добавления российских карт рассматривалась с 2021 года, но теперь эти планы свернуты.

«По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир" был приостановлен», — сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

Apple Pay и Google Pay перестали работать в России 10 марта. Apple приостановила поддержку банковских карт «Мир» 24 марта, пользователи получили оповещение о прекращении поддержки российских карт.

Возможность платить телефоном осталась только у владельцев смартфонов Samsung. Samsung Pay заверил, что будет работать в России, при этом сервис позволяет добавлять карты «Мир».