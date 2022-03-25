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Apple приостановила поддержку карт «Мир» в Apple Pay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, сообщает пресс-служба НСПК.

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», — сообщила компания.

Компания Apple уведомила Сбербанк о приостановке дальнейшего использования карт платежной системы «Мир» в электронном кошельке Apple Pay, говорится в сообщении.

Все ранее привязанные к кошельку карты «Мир» будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время. Дальнейшее использование карт «Мир» в Apple Pay будет недоступно, уточнили в НСПК/

Международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, но ими нельзя расплачиваться за границей.

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Экономика #Мир
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍