Google и Spotify разработают альтернативные способы оплаты

Google и Spotify приступили к разработке альтернативных платежных систем в Android. Купить и продлить подписку можно будет через не только в Play Market, но и непосредственно в музыкальном приложении.

«Пользователям, которые загрузили Spotify из магазина Google Play, будет представлен выбор оплаты либо с помощью платежной системы Spotify, либо с помощью биллинга Google Play», — сообщается в блоге Spotify.

Выбор варианта оплаты появится в приложении Spotify. Это позволит пользователям покупать подписки удобным для них способом, конвертировать их непосредственно в клиенте Spotify, пользоваться скидками и акциями, минуя сервисы Google.

На разработку и тестирование платежного сервиса Spotify и Google потребуется несколько месяцев. Полноценный релиз опции анонсирован на конец 2022 года.

Google добавил новую боковую панель в Chrome