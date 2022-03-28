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Google и Spotify разработают альтернативные способы оплаты

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Клиент Spotify на смартфоне
Фото: © H?ctor Achautla / Unsplash License

Google и Spotify приступили к разработке альтернативных платежных систем в Android. Купить и продлить подписку можно будет через не только в Play Market, но и непосредственно в музыкальном приложении.

«Пользователям, которые загрузили Spotify из магазина Google Play, будет представлен выбор оплаты либо с помощью платежной системы Spotify, либо с помощью биллинга Google Play», — сообщается в блоге Spotify.

Выбор варианта оплаты появится в приложении Spotify. Это позволит пользователям покупать подписки удобным для них способом, конвертировать их непосредственно в клиенте Spotify, пользоваться скидками и акциями, минуя сервисы Google.

На разработку и тестирование платежного сервиса Spotify и Google потребуется несколько месяцев. Полноценный релиз опции анонсирован на конец 2022 года.

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