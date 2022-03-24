Глобальный сбой произошел в работе Telegram

Крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно данным сервиса, 70% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% — на работу приложения, 9% — на проблемы с получением сообщений.

Скриншот: © Downdetector

Жалобы начали поступать в 19.20 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб о сбоях в работе мессенджера зафиксировано в России и Германии — 6 и 5 тысяч соответственно. Также сообщения поступают из Италии, Великобритании, Нидерландов и Франции.

Причины глобального сбоя устанавливаются. В прошлый раз неполадки в работе Telegram наблюдались в конце февраля, тогда представители компании никак не прокомментировали возникшие проблемы.