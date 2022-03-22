Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» («Мечта» с украинского) 22 марта 1989 года установил сразу 109 мировых рекордов. Но мечта не состоялась. Гигант создавали с прицелом на космос, а он стал всего лишь воздушным извозчиком. Проекту прочили блестящее будущее, но построили только один экземпляр и тот бесславно сгорел в конце февраля в аэропорту под Киевом.

«Потеря этого самолета — катастрофа не только для Украины, но и для всего человечества. Это символ достижений всей мировой авиации», — сказал аэрокосмический эксперт, создатель сайта «Буран.ру» Вадим Лукашевич.

«Мрия» стала трагическим символом истории. Над ее созданием работал весь многонациональный Советский Союз. А сгорела она в ангаре аэродрома КБ имени Антонова в окрестностях Киева во время боя между российскими десантниками и украинскими нацгвардейцами.

Детище «Бурана»

Ан-225 разрабатывался в рамках проекта создания многоразового космического корабля «Буран». Он должен был стать его авиатранспортной частью. На первом этапе самолет планировали задействовать для перевозки компонентов ракеты-носителя и самого космического корабля от места сборки к месту запуска.

Этой задачей и объясняются огромные размеры машины. Грузы он должен был перевозить на своей «спине» с помощью специальных креплений. Такая схема потребовала создания уникального хвостового оперения с двумя широко разнесенными килями.

Впоследствии «Мрия» должна была стать первой ступенью системы воздушного старта «Бурана». Ан-225 поднимал бы космический корабль на большую высоту, а там он отделялся бы и стартовал в космос.

Огромные размеры самолета потребовали новых технических решений. Вместо традиционных для тяжелых транспортников четырех двигателей поставили шесть. Особое внимание уделили шасси. На машину поставили сразу 14 стоек. Причем три последних ряда стоек сделали поворотными, чтобы машина могла вписаться в габариты аэродромов.

Выдающийся рекордсмен

Ан-225 выкатили из сборочного цеха 30 ноября 1988-го. Уже через месяц состоялся первый полет. 22 марта 1989-го прошла премьера на публике. Самолет взлетел с 156-тонным грузом на борту и по всем параметрам побил тогдашнего чемпиона — Boeing 747-400. В тот день советский гигант установил сразу 109 мировых рекордов.

В мае того же года самолет впервые выполнил свою основную миссию — доставил на Байконур космический челнок «Буран». А потом были «гастроли» по международным авиасалонам и феерический успех.

Всего «Мрия» установила более 250 мировых рекордов. Самые внушительные из них:



Самый тяжелый самолет, максимальная взлетная масса — 640 тонн.

Самый тяжелый груз, доставленный по воздуху. В августе 2004 самолет перевез из Праги в Ташкент по заказу компании Zeromax GmbH 250 тонн спецтехники.

Самый тяжелый моногруз. Из Франкфурта в Ереван самолет доставил генератор для электростанции весом в 174 тонны.

Звездная история завершилась с крушением Советского Союза. Новым независимым государствам было далеко не до программы «Буран». В итоге Ан-225 остался в единственном образце. Второй экземпляр самолета был собран примерно на 70% и «заморожен» до лучших времен.

Почетная пенсия и воздушный извоз

После распада СССР «Мрия» по наследству досталась Украине. В 1994-м она встала на прикол на аэродроме КБ имени Антоново в Гостомеле. Долгое время считали, что использование такого гиганта коммерчески невыгодно, да и достоин он лишь выдающихся задач, типа покорения космоса.

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Но в 2001 году работа нашлась и для Ан-225. Появились заказы на доставку сверхтяжелых грузов, которые иначе как по воздуху было доставить сложно. Самолет сняли с консервации и «привели в чувство». Он получил международный сертификат и превратился в огромный воздушный грузовик.

До недавнего времени гигант усердно трудился и приносил неплохую прибыль. Конкурентов в его нише не было. После гибели самолета и любители, и эксперты заговорили о том, можно ли его восстановить, используя задел — недостроенный второй образец?

Выводы неутешительны: восстановить целую «Мрию» из одного полусгоревшего и одного полудостроенного самолета — невозможно. Эту великолепную машину разрабатывал и строил весь Советский Союз. Теперь связи между его частями разорваны, часть оборудования давно не выпускается, а часть — уже нельзя будет выпустить.

И никакая другая страна или компания (ни Boeing, ни Airbus) построить подобный самолет в обозримой перспективе не смогут. У такого огромного транспортника — очень ограниченный круг заказов. Создавать под такой узкий рынок уникальную машину совершенно невыгодно.

«Мрия» создавалась как мечта, а не рыночный продукт. «Такой самолет мог построить только Советский Союз», — уверен ведущий конструктор Ан-225 Анатолий Вовнянко.