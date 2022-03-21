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Маски в Новосибирской области отменят после спада заболеваемости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Масочный режим не стали отменять в Новосибирской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ, но отмена масок будет рассматриваться властями в ближайшее время.

Ношение масок хотели сделать не обязанностью, а рекомендацией в Новосибирской области с 21 марта. Но глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил на совещании, что растет заболеваемость ОРВИ, превышение эпидемических порогов идет на 30%. Заболеваемость COVID-19 почти перестала снижаться.

«Я готов подождать, если нужно. Моя оценка масочного режима, как способа сдерживания не только коронавируса, но и гриппа, и ОРВИ, не изменилась. Но не надо оценивать маски как какой-то неотъемлемый предмет одежды, от которого не откажемся уже никогда», — сказал Травников.

Он отметил, попросил все-таки подготовить прогноз по ситуации и документы по переводу масочного режима в рекомендательную форму. То есть, как только заболеваемость ОРВИ снизится, масочный режим станет рекомендацией, что по сути равноценно отмене этой меры.

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Сибирь #Новосибирск #Здоровье
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