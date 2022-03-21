Фото: © Sibnet.ru
Более 500 тонн сахара поступят в Новосибирскую область на следующей неделе, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.
Новосибирцы ранее столкнулись с дефицитом сахара на полках супермаркетов, либо с повышением цены за килограмм сахарного песка.
«На прошлой неделе совместно с "Союзроссахаром" проведено совещание с крупнейшим оптовым поставщиком сахара "РТ Бакалея", достигнута договоренность о дополнительных объемах завоза сахара в регион», — сказал Гончаров.
По данным министра, товарных запасов сахара, круп и консервов в регионе хватит в среднем на 21 день, непродовольственных товаров — более 50 дней.
AlexEvilКому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!
DisobedientНе унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...
ОчаковНеприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
FazarВот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?