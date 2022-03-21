Более 500 тонн сахара поступят в Новосибирскую область на следующей неделе, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Новосибирцы ранее столкнулись с дефицитом сахара на полках супермаркетов, либо с повышением цены за килограмм сахарного песка.

«На прошлой неделе совместно с "Союзроссахаром" проведено совещание с крупнейшим оптовым поставщиком сахара "РТ Бакалея", достигнута договоренность о дополнительных объемах завоза сахара в регион», — сказал Гончаров.

По данным министра, товарных запасов сахара, круп и консервов в регионе хватит в среднем на 21 день, непродовольственных товаров — более 50 дней.