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Более 500 тонн сахара поступят в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 500 тонн сахара поступят в Новосибирскую область на следующей неделе, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Новосибирцы ранее столкнулись с дефицитом сахара на полках супермаркетов, либо с повышением цены за килограмм сахарного песка.

«На прошлой неделе совместно с "Союзроссахаром" проведено совещание с крупнейшим оптовым поставщиком сахара "РТ Бакалея", достигнута договоренность о дополнительных объемах завоза сахара в регион», — сказал Гончаров.

По данным министра, товарных запасов сахара, круп и консервов в регионе хватит в среднем на 21 день, непродовольственных товаров — более 50 дней.

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Сибирь #Новосибирск #Деньги
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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?
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