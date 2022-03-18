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Россия гарантировала себе место в таблице коэффициентов УЕФА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Россия гарантировала себе десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2021/2022.

Россию могла обойти Сербия, но «Црвена Звезда» в Лиге Европы и «Партизан» в Лиге конференций не смогли пройти своих соперников.

«Красно-белые» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги Европы уступили шотландскому клубу «Рейнджерс» (0.3, 2.1). «Черно-белые» в 1/8 финала Лиги конференций дважды проиграли «Фейеноорду» из Нидерландов (2.5, 1.3).

Десятое место России позволяет чемпиону РПЛ-2022/23 попасть сразу в группу Лиги чемпионов —2023/24. Россия с сезона 2017/2018 заработала в таблицу коэффициентов УЕФА 34,482 баллов. На девятой позиции располагается Шотландия. Лидирует в рейтинге УЕФА Англия.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.
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