Россия гарантировала себе место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия гарантировала себе десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2021/2022.

Россию могла обойти Сербия, но «Црвена Звезда» в Лиге Европы и «Партизан» в Лиге конференций не смогли пройти своих соперников.

«Красно-белые» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги Европы уступили шотландскому клубу «Рейнджерс» (0.3, 2.1). «Черно-белые» в 1/8 финала Лиги конференций дважды проиграли «Фейеноорду» из Нидерландов (2.5, 1.3).

Десятое место России позволяет чемпиону РПЛ-2022/23 попасть сразу в группу Лиги чемпионов —2023/24. Россия с сезона 2017/2018 заработала в таблицу коэффициентов УЕФА 34,482 баллов. На девятой позиции располагается Шотландия. Лидирует в рейтинге УЕФА Англия.