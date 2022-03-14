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Депутат Европарламента назвала санкции против россиян расизмом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © DAVID ILIFF

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон посчитала расизмом решение международных спортивных федераций об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены», — сказала политик.

Андерсон во время выступления в европейском парламенте подчеркнула, что наложенные на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине ограничения — проявление расизма в чистом виде.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

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