Пользователям Instagram предложили в качестве замены «Одноклассники»

Российские пользователи после блокировки соцсети Instagram смогут быстро перейти в отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», говорится в сообщении Роскомнадзора для пользователей портала «Госуслуг».

Отмечается, что руководство Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, из-за чего Генпрокуратура приняла решение о запрете соцсети в России.

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», — подчеркивается в письме российского ведомства.

Instagram прекратит работу на территории России с 14 марта. Переходный период введен для переноса фото и видео с аккаунтов на другие ресурсы, а также информирования друзей и подписчиков.