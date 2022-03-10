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Наставник сборной России вернулся тренировать «Ростов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Наставник сборной России Валерий Карпин назначен главным тренером футбольного «Ростова», сообщается на официальном сайте клуба.

При этом Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России, следует из сообщения на сайте РФС. Руководство РФС договорились о продлении контрактов до конца 2022 года с тренерским штабом сборной.

Президент РФС Александр Дюков уточнил, что в соглашении прописана возможность прекращения совмещения тренером постов в «Ростове» и сборной России. Это произойдет, когда сборная снова сможет выступать в международных турнирах.

«Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года», — отметил он.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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