YouTube полностью приостановил монетизацию в России

Сервис YouTube полностью приостановил функции монетизации для пользователей из России, сообщает компания.

«Мы расширяем приостановку на все возможности монетизации, включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России», — говорится в сообщении.

Это значит, что создатели контента на YouTube временно не смогут получать доход за счет просмотров из России. При этом изменение не отразится на получении дохода от пользователей за пределами России.

Ранее Google отключил Google и YouTube Ads в России, лишив таким образом создателей контента на видеохостинге возможности зарабатывать на просмотренной российскими пользователями рекламе.