НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

YouTube полностью приостановил монетизацию в России

Источник:
Sibnet.ru
431 2
Фото: © Sibnet.ru

Сервис YouTube полностью приостановил функции монетизации для пользователей из России, сообщает компания.

«Мы расширяем приостановку на все возможности монетизации, включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России», — говорится в сообщении.

Это значит, что создатели контента на YouTube временно не смогут получать доход за счет просмотров из России. При этом изменение не отразится на получении дохода от пользователей за пределами России.

Ранее Google отключил Google и YouTube Ads в России, лишив таким образом создателей контента на видеохостинге возможности зарабатывать на просмотренной российскими пользователями рекламе.

Еще по теме
Twitter запустил веб‑версию для Даркнета
Блогеры «ВКонтакте» получат максимальный доход
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как определить наличие портов USB 3.0 на компьютере
09.03.22, 22:56
1072
0
Как проверить блокировку сайта в России
За блокировкой сайтов в Рунете сложно уследить в режиме реального времени. Но можно воспользоваться специальными сервисами, которые помогут понять причину недоступности ресурса
05.03.22, 12:48
3313
1
Как незаметно для собеседника прочитать сообщения в Telegram
Пользователи официальной версии мессенджера также могут прочитать сообщение так, чтобы собеседник не увидел «синих галочек»
04.03.22, 20:11
1895
0
Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов
Чтобы не потерять ценные данные, находящиеся на сервисах Google, стоит озаботиться созданием их локальных копий
01.03.22, 16:27
3590
0
Как посмотреть историю файлов и папок в Windows 10
Простой способ просмотреть историю работы с файлами и папками в Windows без использования сторонних программ
28.02.22, 04:51
2467
0
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
4509
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
5215
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
8286
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
8682
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
7834
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Громкий храп стал причиной убийства в Омске
Красноярский зоопарк показал процесс взвешивания жирафов
СФУ начнет обучать разработчиков приложений
«Авангард» поборется с «Ак Барсом» за полуфинал Восточной конференции
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

pepelmetal

Ещё скажи что этого не было, посмеши нормальных людей

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

Grandmaster1992

8 марта - Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную...

ponhik78

Баранов, которые на местах лучше знают что делать, никто не отменял!
Sibnet.Ru