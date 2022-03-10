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Российская фигуристка исполнила уникальный каскад

Источник:
Sibnet.ru
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Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила на тренировке уникальный каскад прыжков, видео показал ее тренер Евгений Плющенко в Instagram.

13-летняя Жилина прыгнула каскад из двойного акселя и четверного сальхова через ойлер. Ранее никто из фигуристок не исполнял каскад, в котором второй прыжок является четверным.

По итогам финала Кубка России среди юниоров Жилина заняла четвертое место. Фигуристка ранее тренировалась в группе Этери Тутберидзе, но в мае 2020 года перешла в академию Плющенко.

14-летняя ученица Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на чемпионате России два четверных риттбергера в программе и вошла в историю фигурного катания. До нее исполнить этот уникальный прыжок одиночно и в каскаде в одной программе не удавалось никому, в том числе мужчинам.

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pepelmetal

Ещё скажи что этого не было, посмеши нормальных людей

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

Grandmaster1992

8 марта - Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную...

ponhik78

Баранов, которые на местах лучше знают что делать, никто не отменял!
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