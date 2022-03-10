Российская фигуристка исполнила уникальный каскад

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила на тренировке уникальный каскад прыжков, видео показал ее тренер Евгений Плющенко в Instagram.

13-летняя Жилина прыгнула каскад из двойного акселя и четверного сальхова через ойлер. Ранее никто из фигуристок не исполнял каскад, в котором второй прыжок является четверным.

По итогам финала Кубка России среди юниоров Жилина заняла четвертое место. Фигуристка ранее тренировалась в группе Этери Тутберидзе, но в мае 2020 года перешла в академию Плющенко.

14-летняя ученица Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на чемпионате России два четверных риттбергера в программе и вошла в историю фигурного катания. До нее исполнить этот уникальный прыжок одиночно и в каскаде в одной программе не удавалось никому, в том числе мужчинам.