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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине

Швеция раскритиковала решение ФИФА по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Air Force

ФИФА предоставила сборной Польши преимущество в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира в Катаре, было бы более справедливым найти ей нового соперника вместо команды России, заявил генеральный секретарь Федерации футбола Швеции (SvFF) Хокан Шёстранд.

ФИФА присудила польской команде автоматический выход в финал плей-офф отборочного турнира в связи с отстранением сборной России от соревнований. Сборная Польши 29 марта встретится в финале плей-офф с победителем матча между командами Чехии и Швеции.

«Наша позиция была ясной, мы сообщили ФИФА, как видим предстоящий плей-офф. Мы считаем, что со спортивной точки зрения разумным и более справедливым было бы дать Польше нового соперника в полуфинале. Мы понимаем, что для ФИФА это был бы сложный пазл, но для всех команд должны быть одинаковые условия, то есть игра и победа в двух матчах», — сказал цитирует пресс-служба SvFF Шёстранда.

Он отметил, что шведская сторона всегда была настроена на два матча и сыграет их, даже если Польша получила преимущество.

«ФИФА наконец приняла правильное решение, когда дело дошло до России, но, к сожалению, со спортивной точки зрения оно совершенно не отвечает действительности. Все наши усилия сосредоточены на подготовке к матчу с Чехией. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем все, чтобы туда попасть», — сказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Сборные России, Польши, Чехии и Швеции должны были разыграть одну путевку в финальную часть чемпионата мира. Однако из-за ситуации на Украине три сборные отказались играть с россиянами в стыковых матчах.

ФИФА и УЕФА 28 февраля отстранили сборную России, а также все российские клубы от международных соревнований под своей эгидой. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Тема: Военная операция на Украине
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лачинов

Видимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...

mosquito__2010

А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.

olegsbeglov

Они своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...

pepelmetal

И без этого документа все это знали!
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