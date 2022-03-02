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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине

Российским гимнастам разрешили выступить вопреки протесту Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/listunova_viktoria

Российские гимнасты смогут выступить на предстоящем Кубке мира в Катаре, так как технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отклонил протест украинской делегации, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии. Этот протест разбирал техком FIG», — цитирует ТАСС Родионенко.

«Мы будем выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики. Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение все равно присутствует», — добавила она.

Этап Кубка мира в Дохе пройдет со 2 по 5 марта. На турнир заявлены семь российских гимнастов, включая олимпийских чемпионок Викторию Листунову и Владиславу Уразову.

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GammiPluh

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