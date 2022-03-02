Android 13 добавит фонарику необходимую функцию

Наряду с изменениями в конфиденциальности, элементах управления и дизайне, Android 13 сделает более удобным использование фонарика. Пользователи смогут быстро включать его с помощью простых жестов и изменять интенсивность освещения.
В исходный код операционной системы добавлены параметры отслеживания и изменения яркости вспышки смартфона при использовании ее в режиме фонарика, сообщает занимающийся IT-исследованиями ресурс Esper.
Опция будет доступна на тех устройствах, чьи камеры поддерживают изменение яркости вспышки на программном или аппаратном уровне.
Сроки релиза операционной системы Android 13 пока не разглашаются. В марте Google планирует выпустить версии для разработчиков и приступить к бета-тестированию в апреле.