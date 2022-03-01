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Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук с открытой почтой GMail
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash

Чтобы не потерять ценные данные, находящиеся на сервисах Google, стоит озаботиться созданием их локальных копий, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«В Google есть сервис резервного копирования почты и всего в аккаунте. Нужно зайти в свою учетную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность", где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав все, что нужно», — цитирует РИА Новости Пермякова.

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После «заказа» резервной копии на указанный адрес электронной почты придет ссылка на архив с данными Gmail, контактов, карт Google Maps и других выбранных сервисов. Распаковывать его не обязательно и можно просто сохранить на компьютере или любом накопителе.

В случае если необходимо сохранить только данные Google Диска, то их достаточно просто скачать на компьютер. Делать дополнительную резервную копию в такой ситуации нет необходимости.

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Хайтек #Интернет #Соцсети #Софт #Как сделать
Как сделать
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sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!
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