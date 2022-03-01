Эксперт дал совет по сохранению данных Google‑сервисов

Чтобы не потерять ценные данные, находящиеся на сервисах Google, стоит озаботиться созданием их локальных копий, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«В Google есть сервис резервного копирования почты и всего в аккаунте. Нужно зайти в свою учетную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность", где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав все, что нужно», — цитирует РИА Новости Пермякова.

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После «заказа» резервной копии на указанный адрес электронной почты придет ссылка на архив с данными Gmail, контактов, карт Google Maps и других выбранных сервисов. Распаковывать его не обязательно и можно просто сохранить на компьютере или любом накопителе.

В случае если необходимо сохранить только данные Google Диска, то их достаточно просто скачать на компьютер. Делать дополнительную резервную копию в такой ситуации нет необходимости.