НАВЕРХ

Команды НХЛ забили в одном матче 17 рекордных голов

Источник:
RT
215 0
Фото: © flickr.com/Joselito Tagarao

Игра, которая прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте, завершилась со счетом 10:7 в пользу канадской команды «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе «Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (4-я минута), Майкл Бантинг (7-я), Давид Кампф (12-я), Митчелл Марнер (21-я, 25-я, 30-я, 56-я), Остон Мэттьюс (39-я), Илья Михеев (48-я) и Ондржей Каше (51-я). У «Детройта» отличились Лукас Рэймонд (11-я, 48-я), Сэм Ганье (34-я), Филип Гронек (41-я), Картер Роуни (43-я), Джо Велено (45-я), Майкл Расмуссен (46-я).

«Торонто» (72 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Детройт» (52) располагается на пятой позиции.

Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 27 октября 2011 года. Тогда «Виннипег» переиграл «Филадельфию» со счетом 9:8. В истории НХЛ в 20 играх команды на двоих забрасывали более 17 шайб. 

Еще по теме
Хоккейный клуб «Динамо Рига» покинул КХЛ из‑за Украины
НХЛ призвали приостановить действие контрактов российских хоккеистов
«Йокериту» засчитали техническое поражение в плей‑офф
«Йокерит» досрочно завершит участие в Чемпионате России по хоккею
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии
Украинский ракетный полк добровольно сложил оружие
Сеть DNS пообещала снизить цены после их повышения
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
74
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
52
Путин предложил украинским военным взять власть
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru