Команды НХЛ забили в одном матче 17 рекордных голов

Игра, которая прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте, завершилась со счетом 10:7 в пользу канадской команды «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе «Лифс» шайбы забросили Вильям Нюландер (4-я минута), Майкл Бантинг (7-я), Давид Кампф (12-я), Митчелл Марнер (21-я, 25-я, 30-я, 56-я), Остон Мэттьюс (39-я), Илья Михеев (48-я) и Ондржей Каше (51-я). У «Детройта» отличились Лукас Рэймонд (11-я, 48-я), Сэм Ганье (34-я), Филип Гронек (41-я), Картер Роуни (43-я), Джо Велено (45-я), Майкл Расмуссен (46-я).

«Торонто» (72 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Детройт» (52) располагается на пятой позиции.

Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 27 октября 2011 года. Тогда «Виннипег» переиграл «Филадельфию» со счетом 9:8. В истории НХЛ в 20 играх команды на двоих забрасывали более 17 шайб.