Хоккейный клуб «Динамо Рига» покинул КХЛ из‑за Украины

Хоккейный клуб «Динамо Рига» сообщил о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с ситуацией на Украине.

«Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба. В условиях такого военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой», — приводит «Р-Спорт» слова главы наблюдательного совета латвийского клуба Юрис Савицкис.

В состав КХЛ входило четыре иностранных клуба. Ранее о выходе сообщил финский «Йокерит» и тоже по причине военного конфликта на Украине. В составе лиги из иностранных участников остались «Динамо Минск» и китайский клуб «Куньлунь».

«Динамо Рига» выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года. По итогам регулярного чемпионата этого сезона команда занимала последнее место в таблице.