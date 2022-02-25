УЕФА забрал финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба союза.

Финальный матч турнира должен был пройти 28 мая на «Газпром Арене». Согласно решению УЕФА, игра состоится в эту же дату на «Стад де Франс».

«УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса», — говорится в заявлении.

«Налицо вмешательство политики в спорт. Надо этому противодействовать всеми возможными способами», — прокомментировал «Матчу» депутат Госдумы Александр Жуков.

Матч в Санкт-Петербурге должен был стать вторым финалом Лиги чемпионов в России. Впервые решающий матч турнира приняла Москва 21 мая 2008 года.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Минобороны РФ начало обстрел военных объектов. Западные страны заявили о введении финансовых, технологических и персональных санкций.