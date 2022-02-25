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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине

УЕФА забрал финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба союза.

Финальный матч турнира должен был пройти 28 мая на «Газпром Арене». Согласно решению УЕФА, игра состоится в эту же дату на «Стад де Франс».

«УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса», — говорится в заявлении.

«Налицо вмешательство политики в спорт. Надо этому противодействовать всеми возможными способами», — прокомментировал «Матчу» депутат Госдумы Александр Жуков.

Матч в Санкт-Петербурге должен был стать вторым финалом Лиги чемпионов в России. Впервые решающий матч турнира приняла Москва 21 мая 2008 года.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Минобороны РФ начало обстрел военных объектов. Западные страны заявили о введении финансовых, технологических и персональных санкций.

Тема: Военная операция на Украине
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AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

Artur Morgan

иронично,а ведь еще совсем недавно украина строила планы как дойдет до Кремля

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

corrector

Рост цен у них когда останавливался ? Причина есть всегда - печка выпекающая мониторы в Китае взорвалась,...
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