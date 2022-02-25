Медведев станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Дмитрий Медведев через несколько дней станет первой ракеткой мира, он обошел серба Новака Джоковича, возглавлявшего рейтинг ATP рекордную 361 неделю.

Смена лидера рейтинга произошла после того, как Джокович сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае. В это же время Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465).

Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. Ранее в 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.