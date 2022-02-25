НАВЕРХ

Медведев станет первой ракеткой мира

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Фото: © instagram.com/medwed33

Российский теннисист Дмитрий Медведев через несколько дней станет первой ракеткой мира, он обошел серба Новака Джоковича, возглавлявшего рейтинг ATP рекордную 361 неделю.

Смена лидера рейтинга произошла после того, как Джокович сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае. В это же время Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465).

Медведев стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который возглавил рейтинг АТР. Последний раз это удавалось Марату Сафину в апреле 2001 года. Ранее в 1999 году первой ракеткой мира был Евгений Кафельников.

Еще по теме
Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open
Медведева оштрафовали за оскорбление судьи
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Жена гимнаста Нагорного похвасталась подаренным Porsche
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

ifhbrjd

Вкладываться в Ладу? Да вы издеваетесь!

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

kygear

Поздно говорить..Крови детской на руках многовато.
Sibnet.Ru