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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Сбой Telegram произошел в России и на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Лого Telegram на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. Присутствуют трудности с просмотром изображений, видео, подключением к серверам и запуском приложения.

Основное количество жалоб, согласно данным портала Downdetector, начало поступать около 8.00 мск и продолжает расти. В основном пользователи жалуются на невозможность подключения к серверу, трудности с голосовыми вызовами и плохую загрузку медиаконтента.

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С неполадками столкнулись преимущественно в России и на Украине, локальные сбои наблюдаются в городах Европы. 

Некоторые пользователи считают причиной сбоев возросшую нагрузку на сервера в результате военных действий на территории Украины, так как это привело к усиленному обмену контентом.

Администрация Telegram пока не прокомментировала сбои и в работе сервиса и принимаемые меры по их устранению. О возможной продолжительности неполадок и их истинных причинах не сообщается.

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ponhik78

т.е. не смущает что Украина активно нарывалась на такое развитие событий?

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.

mosquito__2010

Конечно довольны. Всю военную инфраструктуру Украины перемножат на ноль примерно в течении ближайших...
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