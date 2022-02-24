Сбой Telegram произошел в России и на Украине

Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. Присутствуют трудности с просмотром изображений, видео, подключением к серверам и запуском приложения.

Основное количество жалоб, согласно данным портала Downdetector, начало поступать около 8.00 мск и продолжает расти. В основном пользователи жалуются на невозможность подключения к серверу, трудности с голосовыми вызовами и плохую загрузку медиаконтента.

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С неполадками столкнулись преимущественно в России и на Украине, локальные сбои наблюдаются в городах Европы.

Некоторые пользователи считают причиной сбоев возросшую нагрузку на сервера в результате военных действий на территории Украины, так как это привело к усиленному обмену контентом.

Администрация Telegram пока не прокомментировала сбои и в работе сервиса и принимаемые меры по их устранению. О возможной продолжительности неполадок и их истинных причинах не сообщается.