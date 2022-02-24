Netflix приступила к тестированию аналога TikTok с веселыми клипами

Netflix тестирует новый сервис Fast Laughs в приложении для смарт-ТВ. Это своеобразный аналог TikTok, представляющий 30-секундные ролики с веселыми кадрами из фильмов.

Опция Fast Laughs впервые появилась весной 2021 года в мобильном приложении Netflix, сообщает The Verge. Она дает доступ к роликам, представляющих собой нарезку смешных моментов из фильмов и сериалов, что, по мнению создателей, поможет определиться с выбором контента.

Загружать свои материалы на платформу нельзя, все видео подготовлены самой Netflix. В отличие от мобильной версии, на ТВ нет возможности ставить оценки роликам и делиться ими. При просмотре можно добавить представленный фильм или сериал в корзину или перейти на его страницу.

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В отличие от функции Play Something, предлагающей к просмотру контент с учетом предпочтений пользователя, новая опция рекомендует ролики на основе собственных алгоритмов. Это позволит зрителям ознакомиться со свежими предложениями платформы, выходящими за рамки их привычного списка рекомендаций.

На момент тестирования Fast Laughs доступна только в англоязычных странах ограниченному числу пользователей. Количество бета-тестеров, их отзывы и сроки выхода опции в широкий доступ пока не разглашаются.