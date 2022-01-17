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Как быстро скачать видео с YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук с открытым сервисом YouTube
Фото: © TymonOziemblewski / Pixabay License

Пользователи часто сталкиваются с необходимостью скачать ролик с YouTube, но не имеют специальных программ-загрузчиков. Есть простой способ скачать любой ролик, просто изменив его ссылку в адресной строке.

Для скачивания нужно зайти на странице видеоролика и в адресной строке изменить url, добавив к нему ss перед словом youtube, таким образом, чтобы название сервиса выглядело www.SSyoutube.com. Не внося более никаких изменений, нажать Enter — откроется сервис по загрузке видео SaveFrom.

Сервис предлагает установить собственный софт для загрузки, но имеет опцию «Скачать без установки». Если выбрать вариант «без установки», пользователю предложат разные ссылки для скачивания ролика. При этом можно выбрать качества скачиваемого файла, что влияет на итоговый размер загрузки.

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Технологии #Интернет #Софт
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