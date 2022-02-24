Традиция пить алкоголь из лунок в Байкале возмутила жителей

Туристы пьют алкоголь из лунок, высверленных во льду Байкала, местные жители назвали это возмутительным, сообщает сообщество Аsiansofrussia в Instagram.

Туроператоры предлагают клиентам совершить «Поцелуй Байкала» – лунку сверлят во льду, наливают в нее спиртное и выпивают при помощи трубочки. Мало того, это преподносят, как некую «традицию», которую обязательно нужно исполнить, иначе ты не был на Байкале.



«Скажите, уважаемые туроператоры, откуда эта традиция пошла? Кто ее придумал? Теперь из-за вашей выдуманной "традиции" Байкал ассоциируется с алкоголем, пьянством, а не с чем-то священным и сакральным!», — говорится в сообщении.

На Байкале люди проводят обряды, там почти каждая гора считается священной, не говоря уже о самом озере.