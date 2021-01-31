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Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey Pesterev / CC BY-SA 4.0
Местные говорят, что Байкал достигает совершенства зимой. Туристы стремятся туда не только за впечатлениями, но за красивыми фотографиями. Агентство по туризму рассказало, где живут шаманы, что можно поесть и куда поехать за красивыми фото с иркутской стороны Байкала.

Добраться до Иркутска можно самолетом, железнодорожным или автомобильным транспортом. Далее до Байкала – на автомобиле или автобусе. Так как январь-март на Байкале достаточно популярный сезон, гостиницу нужно бронировать заранее.

Пузыри и трещины

Этой зимой из-за закрытых границ на берегах Байкала соберутся туристы со всех уголков России, уверена руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

«Очень большой спрос идет из городов-миллионников. Прогнозируем очень хороший поток туристов на февраль-март. Самая теплая зима на Байкале именно в эти месяцы», — говорит собеседница.

Туристы, приезжая на зимний Байкал, хотят увидеть прозрачный лед с живописными трещинами и многоэтажными пузырями. Чистый лед, не припорошенный снегом, можно увидеть чаще всего с иркутской стороны. Все дело в ветре — для этого побережья характерны сильные ветра, сметающие снежное покрывало со льда.

Самый красивый лед можно увидеть на Малом море, острове Ольхон и в районе поселка Большое Голоустное. К тому же, например, Ольхон, сам по себе — достопримечательность. Здесь находится скала Шаманка, ставшая символом местности. Здесь туристы смогут узнать легенды о шаманах. А еще любопытным покажут «фотографию» на скале дракона, который, по преданиям, спит на дне великого озера.

Добраться до Ольхона можно на автомобиле или автобусе из Иркутска. Доехать до поселка Сахюрта, далее – на судне на воздушной подушке (хивусе) до острова. Дважды в неделю на остров Ольхон выполняется авиарейс авиакомпании «Сила» по маршруту Иркутск-Хужир.

Лыжи и подъемники

«На юго-восточном побережье Байкала у подножия живописного горного хребта Хамар-Дабан, вблизи города Байкальска, расположен один из лучших горнолыжных центров в Восточной Сибири — курорт "Гора Соболиная", предоставляющий все возможности, как для активных видов спорта, так и для комфортного отдыха», — рассказывает представитель турагентства.

«Гора Соболиная» — это 15 трасс для массового катания, в том числе пять сертифицированных трасс для проведения спортивных соревнований. 

Их общая их протяженность — 17 километров. На «Соболиной» есть восемь подъемников.

Добраться до горы Соболиная из Иркутска можно как на автомобиле или автобусе, так и на железнодорожном транспорте. Нужно доехать до города Байкальска, а из его центра — до Соболиной на автобусе или такси.

#Фотолента
Соболиный рай. ФОТО

Еще один горнолыжный комплекс — «Истлэнд» — находится на берегу Байкала, недалеко от истока реки Ангара возле поселка Листвянка. К услугам любителей горнолыжного отдыха две трассы длиной 1 тысяча и 1,5 тысячи метров. Есть и трасса для сноубордистов с рейлами, боксами и трамплинами.

Добраться до Листвянки можно на автомобиле. Путь займет не больше часа. Если ехать на общественном транспорте, то нужно выбрать автобус «Иркутск-Листвянка». По прибытию на месте дойти пешком (не более 10 минут) до «Истлэнда».

Снегоходы и собаки

«Почувствовать настоящий драйв и полюбоваться потрясающими зимними пейзажами можно за рулем снегохода. Основные места катания на снегоходах — живописные таежные участки по Олхинскому плато, вдоль Байкала от Листвянки до поселка Большие Коты, по льду Байкала и по снежным склонам горного хребта Хамар-Дабан», — сообщили в областном агентстве по туризму.

Снегоход на Байкале всегда можно взять напрокат как для самостоятельного прохождения маршрута, так и заказать уже подготовленный экскурсионный маршрут.

Еще один уникальный вид активного зимнего отдыха в регионе, который никого не оставит равнодушным, — это прогулки на ездовых собаках. Это прекрасный способ пережить острые ощущения и получить дозу адреналина. Можно проехаться пассажиром в нартах (санях), которыми управляет инструктор, а можно попробовать управлять упряжкой собак самостоятельно.

Дикая Тофалария

Также зимой можно посетить удивительное по красоте место — Тофаларию. На территории Восточных Саян в пределах Нижнеудинского района Иркутской области сформировалась историческая общность людей тюрской языковой группы — тофа.

Тофалария — труднопроходимая местность. Примерно 90% ее занимают среднегорные таежные ландшафты, остальная часть территории представляет собой горную тундру, с ущельями, каньонами и гольцовыми террасами.

Участники тура в Тофаларию получат уникальную возможность посетить местность, завораживающую красотой природы: пики Восточных Саян, горные реки, полные опасных порогов, таинственная тайга, интересные пещеры, величественные олени, а также познакомится с культурой одного из малочисленных народов России.

Добраться до Тофаларии сложно. Нужно заказывать тур заранее. Его стоимость — от 100 тысяч рублей. Сначала туристов везут до Иркутска, затем до Нижнеудинска. А там они на вертолете добираются до Тофаларии.

Омуль и буузы

На Байкал можно поехать не только за красивыми видами и спортом, но и вкусной едой. Наибольший интерес вызывают, безусловно, блюда из байкальской рыбы — невозможно побывать на Байкале и не попробовать их.

Существует множество способов приготовления: ее можно подвергать холодному и горячему копчению, солить в потрошенном и целом виде, вялить, делать из них маринады.

Из рыбы можно сварить уху, испечь пироги, пожарить на сковороде, на железном листе на костре, на углях в собственном соку и на рожнах. Кроме того, туристы везут местную рыбу в качестве вкусного сувенира домой.

Популярностью пользуются и традиционные блюда бурятской кухни – позы, буузы. В качестве гастрономического подарка из региона можно также привезти мед, варенье из таежных ягод, кедровые орехи, травяные чаи.

Одна из студий кулинарных проектов предлагает гостям Прибайкалья кулинарный мастер-класс «Байкальская кухня». Под руководством шеф-повара гости сами готовят себе обед или ужин по сибирским рецептам, узнают историю возникновения блюд, секреты приготовления и подачи. А затем проводят дегустацию по правилам традиционной русской трапезы.

Шаманы и юрты

К туристическим ресурсам Иркутской области относятся не только памятники природы и культурное наследие региона, но и традиции, верования, обряды, фольклор, самобытная культура коренных народов. 

Особый интерес представляет бурятская культура и бурятский шаманизм. Местное население до сих пор прибегает во всех сложных случаях жизни к помощи шамана. Путешествуя по берегам Байкала, и сегодня можно встретить признаки шаманской веры: обо, сложенные из жертвенных камней, столбы-сэргэ, почитаемые шаманские святыни эжинов (духов).

С особенностями бурятской культуры можно познакомиться в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». В Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа туристам предлагают «Шаман-тур» и «Землю Гэсэра». Посетители становятся участниками спектакля, главным действующим лицом которого является шаман.

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Гости «Шаман-тура» смогут увидеть обряды «Очищения огнем», «Благословение путника». В Эхирит-Булагатском районе можно побывать в этнопарке, где стоят резные юрты монгольских мастеров, есть гостиничный, банный комплексы в национальном стиле, бурятский ресторан, мастерские народных ремесел и спортивные площадки для стрельбы из лука.

Деньги и крем

Согласно маркетинговому исследованию, проведенному по заказу агентства по туризму Иркутской области в 2020 году, вилка потребительских расходов на путешествие на одного человека составила: минимально — 2 тысячи рублей, максимально — 224 тысячи рублей. Средняя сумма, которую оставляет турист в Иркутской области — 29,4 тысячи рублей, без учета транспортных расходов до региона и обратно.

Так как зимой на Байкале бывает ветрено, туристам рекомендуют взять с собой непродуваемую теплую одежду, в том числе балаклаву для защиты лица. 

Для прогулок по льду Байкала нужна обувь с нескользящей подошвой, а для защиты от яркого сибирского солнца — солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, для того, чтобы сделать красивые фотографии — фотоаппарат или смартфон и перчатки для сенсорных экранов.

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