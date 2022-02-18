Приложениям Android запретят обмениваться данными пользователей

Google планирует изменить политику конфиденциальности таким образом, чтобы запретить приложениям на ОС Android тайно собирать информацию и обмениваться ей.

Предполагается разработка замены идентификаторам, использующимся приложениями для сбора информации о пользователях и обмена ей в рекламных целях, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Энтони Чавеса, вице-президента по управлению безопасностью Android.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обновление Windows 11 перегрело процессоры

На данный момент в качестве идентификатора устройства используется буквенно-цифровой код, к нему привязывается информация об активности пользователя в приложениях. На ее основе рекламодатели подготавливают персонализированные предложения и анализируют эффективность рекламных кампаний.

Подобные изменения в политику конфиденциальности в 2021 году ввела Apple. Основные потери от нововведения понесла Meta, внедрившая код Facebook в сотни тысяч приложений для отслеживания активности пользователей. Капитализация компании после этого снизилась более чем на 300 миллиардов долларов.