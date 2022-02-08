Поисковик «Яндекс», правообладатели и крупнейшие IT-компании обновили меморандум о борьбе с нарушением авторских прав. Теперь из поисковой выдачи будут удаляться сайты с пиратским контентом.

Под действие меморандума подпадают домены, имеющие более 100 ссылок на пиратские материалы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Данная мера не будет применяться к легальным площадкам, например, СМИ, сайтам госструктур или социальным сетям.

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«Самое важное изменение по итогам подписанного соглашения — это то, что ресурс, который систематически нелегально размещает контент, будет удаляться. Не просто ссылка, а домен. То есть сорняки будут удаляться с корнем», — заявил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Антипиратский меморандум действует в России с 2018 года. Благодаря нему правообладатели имеют возможность удалить из поисковой выдачи страницы, нарушающие авторские права без обращения в суд.