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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Бурятия установила максимум по заразившимся COVID за сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Бурятия установила рекорд по заражению коронавирусом в регионе за сутки с начала пандемии, в понедельник заболело 1,5 тысячи человек, сообщает в Instagram правительства региона.

Из 1579 новых случаев — 1263 обследовали при обращении с симптомами ОРВИ, остальные – контактные лица. Рекорды по суточному приросту в Бурятии фиксируются уже девятый день подряд.

Прежде заболеваемость колебалась в районе около «плюс 200 зараженных за день». Затем в регионе начал распространяться «омикрон». В Бурятии полностью привиты 457,2 тысячи человек (63,5%).

Бурятия получит из федерального бюджета 59 миллионов рублей дополнительно на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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