Бурятия установила максимум по заразившимся COVID за сутки

Бурятия установила рекорд по заражению коронавирусом в регионе за сутки с начала пандемии, в понедельник заболело 1,5 тысячи человек, сообщает в Instagram правительства региона.

Из 1579 новых случаев — 1263 обследовали при обращении с симптомами ОРВИ, остальные – контактные лица. Рекорды по суточному приросту в Бурятии фиксируются уже девятый день подряд.

Прежде заболеваемость колебалась в районе около «плюс 200 зараженных за день». Затем в регионе начал распространяться «омикрон». В Бурятии полностью привиты 457,2 тысячи человек (63,5%).

Бурятия получит из федерального бюджета 59 миллионов рублей дополнительно на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.