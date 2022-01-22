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MediaTek впервые показала работу технологии Wi‑Fi 7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тайваньская полупроводниковая компания MediaTek впервые продемонстрировала работу технологии Wi-Fi 7, сообщается на сайте производителя.

Так, разработчики продемонстрировали, что Wi-Fi 7 может достичь максимальной скорости, определенной IEEE 802.11be. Кроме того, была продемонстрирована технология многоканальной работы.

Данная технология объединяет несколько каналов в разных диапазонах частот одновременно, чтобы показать, как сетевой трафик может по-прежнему беспрепятственно передаваться, даже если в диапазонах есть помехи или перегрузки.

Стандарт Wi-Fi 7 предложит совершенно новые возможности во всех доступных диапазонах для использования Wi-Fi — от традиционного 2,4 ГГц, до относительно свежих 5 ГГц и 6 ГГц. Wi-Fi 7 обеспечит в 2,4 раза более высокую скорость, чем Wi-Fi 6.

Спрос на устройства с Wi-Fi 7 может резко вырасти на фоне повышения разрешения потокового видео, а также популярности игр в виртуальной реальности. Ожидается, что устройства с поддержкой Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2023 году.

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Технологии #Интернет
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