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Как увеличить маленькую фотографию

Источник:
Sibnet.ru
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Пример работы сервиса Upscale
Фото: © Upscale

Обычное растягивание фото приводит к потере качества изображения — появлению «квадратиков», «мыла» и т.д. Но есть способы увеличить фотографию потери качества, например, бесплатный сервис Upscale.

Нейронная сеть Upscale способна увеличивать изображения в два или даже в четыре раза с сохранением исходного качества. Достаточно загрузить картинку на сайт и подождать несколько секунд. Результат можно сравнить с оригиналом и скачать бесплатно без водяных знаков.

При обработке картинки Upscale автоматически убирает артефакты, которые неминуемо появляются при изменении масштаба, и сглаживает края таким образом, чтобы результат был максимально похож на оригинал.

А благодаря дополнительным инструментам повышения качества, сервис автоматически подстраивает резкость и насыщенность. Это помогает сохранить естественность фото и не испортить его масштабированием.

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Технологии #Компьютеры #Софт #Интернет #Как сделать
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