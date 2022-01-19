Как увеличить маленькую фотографию

Обычное растягивание фото приводит к потере качества изображения — появлению «квадратиков», «мыла» и т.д. Но есть способы увеличить фотографию потери качества, например, бесплатный сервис Upscale.

Нейронная сеть Upscale способна увеличивать изображения в два или даже в четыре раза с сохранением исходного качества. Достаточно загрузить картинку на сайт и подождать несколько секунд. Результат можно сравнить с оригиналом и скачать бесплатно без водяных знаков.



При обработке картинки Upscale автоматически убирает артефакты, которые неминуемо появляются при изменении масштаба, и сглаживает края таким образом, чтобы результат был максимально похож на оригинал.



А благодаря дополнительным инструментам повышения качества, сервис автоматически подстраивает резкость и насыщенность. Это помогает сохранить естественность фото и не испортить его масштабированием.