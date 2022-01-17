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Хоккейная сборная России объявила расширенный состав на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Федерация хоккея России опубликовала на своем сайте расширенный список из игроков, которые будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Для участия в тренировочном сборе вызваны 37 хоккеистов — пять вратарей, 12 защитников и 20 нападающих.

Команда приступит к тренировочному процессу после прохождения карантинных мероприятий. Планируется, что окончательный состав сборной определят 23 января.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»)

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»)

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба — «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг).

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
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