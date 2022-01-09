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Шойгу заявил о войне, в которой Россия не должна проиграть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Россия не имеет право проигрывать в информационной войне, которая идет по всем фронтам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал Шойгу в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Об информационной войне против России министр обороны заявлял в 2016 году. По его словам, США и НАТО не оставляли попыток навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы.

В середине декабря 2021 года в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война. «Вопрос сейчас стоит в подсчете ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», — говорил директор департамента МИД РФ Андрей Крутских.

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