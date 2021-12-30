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Названы самые популярные приложения 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ежегодный рейтинг самых популярных приложений за 2021 год опубликован консалтинговой компанией Apptopia.

Самым популярным приложением уходящего ода оказался TikTok — его загрузили 656 миллионов раз. Второе место рейтинга досталось Instagram, его скачали 545 миллионов раз, на третьем месте оказался Facebook с 416 миллионов загрузок.

В рейтинг также попали WhatsApp, Telegram, Snapchat, Zoom, а также Facebook Messenger. Отмечается, что составители списка учитывали самые популярные программы для Android и iOS вместе.

При этом американский список несколько отличается от мирового топа — туда не попали Spotify и Telegram, зато попали YouTube, HBO Max и Cash App.

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Технологии #Софт
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